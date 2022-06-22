Ячанов: надеюсь, «Везину» в будущем мы не отдадим. Российская школа вратарей работает

Экс-голкипер «Ак Барса» и СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением о российских вратарях, выступающих в Национальной хоккейной лиге.
«У нас есть ещё сильные вратари в НХЛ. Не всё же Игорю «Везину» забирать. Есть достойные ребята. У него конкуренция большая даже в разряде российских вратарей: Василевский, Сорокин, который не сказал ещё своё слово, Бобровский. Я уж не говорю об иностранных вратарях. Надеюсь, «Везину» в будущем мы не отдадим. Пусть будет не Шестёркин, но наш. Российская школа подготовки вратарей работает и приносит плоды», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял пятое место в голосовании на «Везина Трофи» — 2022. 27-летний россиянин становился обладателем награды в 2019 году.
- 22 июня 2022
-
13:39
-
13:19
-
13:16
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:34
-
12:18
-
12:16
-
11:45
-
11:36
-
11:13
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
09:41
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:10
-
07:48
-
07:30
-
06:48
-
05:56
-
05:49
-
05:47
-
05:18
-
04:47
-
04:45
-
04:19
-
03:59
-
03:42
-
03:22