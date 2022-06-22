Ячанов: надеюсь, «Везину» в будущем мы не отдадим. Российская школа вратарей работает

Экс-голкипер «Ак Барса» и СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением о российских вратарях, выступающих в Национальной хоккейной лиге.



«У нас есть ещё сильные вратари в НХЛ. Не всё же Игорю «Везину» забирать. Есть достойные ребята. У него конкуренция большая даже в разряде российских вратарей: Василевский, Сорокин, который не сказал ещё своё слово, Бобровский. Я уж не говорю об иностранных вратарях. Надеюсь, «Везину» в будущем мы не отдадим. Пусть будет не Шестёркин, но наш. Российская школа подготовки вратарей работает и приносит плоды», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял пятое место в голосовании на «Везина Трофи» — 2022. 27-летний россиянин становился обладателем награды в 2019 году.