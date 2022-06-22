Быков — о «Везина Трофи»: у Шестёркина есть мастерство, чтобы стать великим вратарём

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о выигрыше Игорем Шестёркиным награды «Везина Трофи».



«Рад за Игоря, что так оценили его труд, его игру. Можно только радоваться за него. Поздравляю его с этим трофеем! У него все задатки для этого есть. И талант, и желание, безусловно. Плюс у Игоря великолепное воспитание. В плане мастерства он это доказал.



Сейчас всё будет зависеть от того, насколько стабильно он сможет клепать эти «Везины». Всё возможно. Но это зависит от самого Игоря. Главное, чтобы не было травм и всегда было везение. А талант, способности, мастерство у него есть, чтобы стать великим вратарём. Но у него очень хорошая конкуренция в этом плане. А конкуренция даёт возможности роста. Даже среди наших ребят, которые в НХЛ играют будет непросто. При хорошей конкуренции люди улучшают свою игру», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.