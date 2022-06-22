Шестёркин — 1-й обладатель «Везина Трофи», выигравший голосование с отрывом в 100+ очков

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал первым обладателем «Везина Трофи», выигравший награду с преимуществом более 100 очков, сообщает Hockey Reference.
Обладатель приза определяется по результатам голосования 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ. В активе Шестёркина 154 голоса, ему 29 раз отдали первое место и трижды второе, на втором месте расположился вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём (53 очка), третий — Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» (32 очка).
Это максимальный отрыв при правилах вручения трофея, действующих с 1982 года (ранее он вручался вратарю наименее пропускающей команды в сезоне – аналог «Уильям Дженнингс Трофи»). Ранее рекорд принадлежал Тиму Томасу из «Бостон Брюинз» (127 очков, 2009 год), опередивший Стива Мэйсона («Коламбус Блю Джекетс», 33 балла).
- 22 июня 2022
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