Руководство московского «Динамо» провело встречу с советом ветеранов клуба

В офисе московского «Динамо» состоялась встреча ветеранов с руководством клуба, сообщает официальный сайт бело-голубых.



«На встрече присутствовали легендарные игроки московского «Динамо», а также генеральный директор Клуба Николай Кошкин. Прославленные динамовцы, среди которых были Александр Мальцев, Виталий Давыдов, Станислав Петухов, Михаил Титов и многие другие, обсудили с руководителем «Динамо» различные вопросы.



Одной из тем стало взаимодействие ветеранов и академии «Динамо» им. Аркадия Чернышёва. Ветераны выступили с предложениями относительно работы вертикали клуба, в целях улучшения её эффективности. Договорились о проведении встреч с игроками и тренерским штабом команды КХЛ, в ходе которых смогут поделиться своим опытом. После окончания официальной части состоялось неформальное общение прославленных и легендарных динамовцев», — говорится в сообщении клуба.



«Сегодня состоялся совет ветеранов, на котором мы встретились и познакомились с новым руководителем клуба, на котором обсуждали настоящее и будущее ветеранского движения московского «Динамо». Встреча прошла в позитивной атмосфере. Работы у нового руководителя много, поэтому говорить о чём-то ещё рано. То же самое можно сказать и о команде, которая находится в стадии формирования. Алексею Кудашову хочу пожелать удачной работы в сезоне, особенно на этапе предсезонной подготовки. Главное, что могу посоветовать Николаю Александровичу, это быть рядом. Рядом с командой, с коллективом, с ветеранами и, конечно, с болельщиками. Только вместе мы победим», — сказал легендарный игрок «Динамо» Виталий Давыдов.