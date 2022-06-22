Йокипакка вернётся в финскую лигу

30-летний защитник Юрки Йокипакка подпишет контракт с финским «Ильвесом», сообщает jatkoaika.com.

В России Йокипакка известен по выступлениям за «Сочи» и «Сибирь». 1 мая Юрки подписал контракт с «Автомобилистом», однако несколько дней назад уральский клуб объявил о расторжении соглашений с финскими легионерами по инициативе игроков.

Всего в КХЛ игрок обороны провёл 258 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 113 (26+87) очков. В 2020 году финн стал участником Матча звёзд КХЛ.

Йокипакка – воспитанник «Ильвеса». За клуб из Тампере он провёл 174 матча в финской лиге и именно оттуда уезжал в систему «Даллас Старз» (НХЛ) в 2013 году. В сезоне-2013/2014 хоккеист стал чемпионом АХЛ, выиграв Кубок Колдера в составе «Техас Старз».