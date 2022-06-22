Форвард «Ак Барса» Уил может перейти в московское «Динамо»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ак Барса» Джордан Уил может продолжить карьеру в московском «Динамо». При этом в действующем контракте игрока есть пункт о запрете на обмен, поэтому нужно либо согласие самого хоккеиста, либо расторжение контракта.
Кроме того, существует вариант с переездом форварда в швейцарский чемпионат.
Для 30-летнего Уила сезон-2021/2022 был первым в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1». Контракт хоккеиста с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2023 года.
Напомним, в мае «Ак Барс» расторг контракт с американским защитником Стивеном Кэмпфером.
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