Форвард «Ак Барса» Уил может перейти в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ак Барса» Джордан Уил может продолжить карьеру в московском «Динамо». При этом в действующем контракте игрока есть пункт о запрете на обмен, поэтому нужно либо согласие самого хоккеиста, либо расторжение контракта.

Кроме того, существует вариант с переездом форварда в швейцарский чемпионат.

Для 30-летнего Уила сезон-2021/2022 был первым в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1». Контракт хоккеиста с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2023 года.

Напомним, в мае «Ак Барс» расторг контракт с американским защитником Стивеном Кэмпфером.