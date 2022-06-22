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«Флорида» определилась с кандидатом на пост главного тренера

«Флорида» определилась с кандидатом на пост главного тренера
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил о предстоящей смене главного тренера во «Флориде Пантерз». Ожидается, что команду возглавит бывший тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис.

«Финалист «Джек Адамс Трофи» Эндрю Брюнетт ушёл с поста главного тренера. Пол Морис, как полагают, находится в процессе найма. Контракт – на три года», – написал Дрегер в «Твиттере».

В сезоне-2021/2022 «Флорида» под руководством Эндрю Брюнетта стала обладателем Президентского кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата НХЛ. В розыгрыше Кубка Стэнли «Пантерз» вылетели во втором раунде, всухую проиграв серию «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4).

Напомним, ранее в прессе появлялась информация, что на пост главного тренера «Флориды» претендуют финн Юкка Ялонен, а также Барри Тротц, Питер Дебур, Трэвис Грин и Рик Токкет.

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