Экс-вратарь «Барыса» — о приезде легионеров в КХЛ: из игроков делают преступников

Известный по игре за «Барыс» вратарь Доминик Граховина поделился мнением об осуждении в обществе легионеров, которые подписывают контракты с российскими клубами.

«Мне не нравится, что каждого такого игрока обычно сразу осуждают и клеймят варваром. Ни один нормальный человек не может согласиться с проведением специальной военной операции России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это ужасно, и я надеюсь, что это закончится как можно скорее.

С другой стороны, я не могу принять оскорбления людей, которые едут в Россию играть и зарабатывать деньги. В данном случае это спортсмены, хоккеисты, у которых есть свои семьи и свои жизни. Они никому ничего плохого не сделали, они просто зарабатывают на жизнь. Но люди делают из них преступников. Для меня это непонятно и неприемлемо», – приводит слова голкипера isport.

Доминик Граховина выступал в «Барысе» в сезоне-2018/2019. После этого он играл за «Амбри-Пиотту» (Швейцария), «Били Тигржи» (Чехия), «Таппару» (Финляндия) и «Мотор» (Чехия).