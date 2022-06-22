Экс-вратарь «Барыса» — о приезде легионеров в КХЛ: из игроков делают преступников

Известный по игре за «Барыс» вратарь Доминик Граховина поделился мнением об осуждении в обществе легионеров, которые подписывают контракты с российскими клубами.
«Мне не нравится, что каждого такого игрока обычно сразу осуждают и клеймят варваром. Ни один нормальный человек не может согласиться с проведением специальной военной операции России на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это ужасно, и я надеюсь, что это закончится как можно скорее.
С другой стороны, я не могу принять оскорбления людей, которые едут в Россию играть и зарабатывать деньги. В данном случае это спортсмены, хоккеисты, у которых есть свои семьи и свои жизни. Они никому ничего плохого не сделали, они просто зарабатывают на жизнь. Но люди делают из них преступников. Для меня это непонятно и неприемлемо», – приводит слова голкипера isport.
Доминик Граховина выступал в «Барысе» в сезоне-2018/2019. После этого он играл за «Амбри-Пиотту» (Швейцария), «Били Тигржи» (Чехия), «Таппару» (Финляндия) и «Мотор» (Чехия).
- 22 июня 2022
-
18:46
-
18:20
-
17:53
-
17:47
-
17:31
-
17:10
-
16:58
-
16:20
-
15:56
-
15:24
-
14:32
-
13:39
-
13:19
-
13:16
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:34
-
12:18
-
12:16
-
11:45
-
11:36
-
11:13
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
09:41
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:10
-
07:48
-
07:30