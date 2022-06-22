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Тренер «Тампы» рассказал о составе на четвёртую игру серии финала Кубка Стэнли

Тренер «Тампы» рассказал о составе на четвёртую игру серии финала Кубка Стэнли
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сказал журналистам, что состав на четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» не претерпит изменений по сравнению с составом на предыдущую встречу.

«Тренер «Лайтнинг» Джон Купер сказал, что ожидается тот же состав, что и на третью игру. А это значит, что Никита Кучеров будет играть, а Брейден Пойнт снова пропустит матч.

Купер также сказал, что Пойнт сталкивается с теми же проблемами, из-за которых он отсутствовал в течение 10 игр, прежде чем вернуться на первый матч финала. Не исключено, что он ещё появится до конца серии», – написал автор официального сайта НХЛ Том Джулитти в «Твиттере».

Напомним, форвард «Тампы» Никита Кучеров получил травму в заключительной двадцатиминутке третьего матча серии с «Колорадо Эвеланш» и досрочно покинул площадку.

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