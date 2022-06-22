Инсайдер рассказал, что тренер «Флориды» может остаться в клубе в другой роли

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн поделился подробностями о смене главного тренера в клубе НХЛ «Флорида Пантерз». Ожидается, что команду возглавит Пол Морис, ранее работавший в «Виннипег Джетс».

«Эндрю Брюнетт всё ещё может остаться в клубе, на этом фронте ещё ничего не ясно. Из того, что я слышал, я был бы удивлён, если бы Брюнетт захотел остаться с «Пантерз» в другой роли. И это понятно», – написал журналист в «Твиттере».

48-летний Эндрю Брюннет в сезоне-2021/2022 привёл «Флориду» к победе в регулярном чемпионате, но в плей-офф «Пантерз» вылетели во втором раунде, проиграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4).

Также по итогам сезона специалист вошёл в тройку номинантов на «Джек Адамс Трофи» (приз лучшему главному тренеру НХЛ).