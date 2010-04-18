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Юниорская сборная США разгромила Белоруссию

Юниорская сборная США разгромила Белоруссию
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В заключительном матче группового турнира на юниорском чемпионате мира сборная США разгромила хозяев турнира сборную Белоруссии – 7:1.

США (U18) – Белоруссия (U18) – 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)
1:0 – Саад (Цукер, Шор) – 17:50
2:0 – Уотсон (Брикли, Джонс) – 19:46
3:0 – Гримальди (Джонс) – 24:31
4:0 – Кленденинг (Саад) – 27:54
5:0 – Моффатт (Тинорди, Гримальди) – 34:29
5:1 – Абметка (Жевлоченко, Лопачук) – 35:32 ГБ
6:1 – Раст (Шор) – 40:52 ГБ
7:1 – Цукер (Гримальди, Кленденинг) – 44:39 ГБ
Вратари: Иль – Арес.

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