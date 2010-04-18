Юниорская сборная США разгромила Белоруссию

В заключительном матче группового турнира на юниорском чемпионате мира сборная США разгромила хозяев турнира сборную Белоруссии – 7:1.

США (U18) – Белоруссия (U18) – 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

1:0 – Саад (Цукер, Шор) – 17:50

2:0 – Уотсон (Брикли, Джонс) – 19:46

3:0 – Гримальди (Джонс) – 24:31

4:0 – Кленденинг (Саад) – 27:54

5:0 – Моффатт (Тинорди, Гримальди) – 34:29

5:1 – Абметка (Жевлоченко, Лопачук) – 35:32 ГБ

6:1 – Раст (Шор) – 40:52 ГБ

7:1 – Цукер (Гримальди, Кленденинг) – 44:39 ГБ

Вратари: Иль – Арес.