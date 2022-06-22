Кемпер сыграет в воротах «Колорадо» в четвёртом матче с «Тампой»

Голкипер Дарси Кемпер займёт место в воротах «Колорадо Эвеланш» в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
Кемпер получил травму в первой игре финала конференции с «Эдмонтон Ойлерз» и вернулся в строй только к старту серии с «Тампой». 32-летний вратарь помог «лавинам» одержать две победы в домашних матчах с «Лайтнинг» (4:3 ОТ, 7:0), однако в третьей встрече пропустил пять шайб за 31 минуту и уступил место на льду Павлу Францоузу.
Всего в текущем розыгрыше плей-офф Кемпер сыграл 13 игр, одержал восемь побед, в среднем отражая 89,2% бросков.
После трёх матчей финала Кубка Стэнли счёт в серии 2-1 в пользу «Колорадо». Четвёртый матч пройдёт в Тампе на «Амали-Арене» 23 июня, начало – в 3:00 мск.
- 22 июня 2022
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