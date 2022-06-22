Новый главный тренер «Далласа» рассказал о целях в клубе

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур заявил, что хочет привести клуб к Кубку Стэнли.
«Я хочу выиграть Кубок Стэнли. У меня было два финала Кубка и пять финалов конференций за последние 10 лет. Когда ты к этому приближаешься, это твоя единственная мотивация. «Даллас» был не единственным клубом, с которым я общался, но, куда бы я ни решил отправиться дальше, единственным критерием для меня было то, чтобы я работал с хорошими людьми и имел шанс выиграть Кубок Стэнли.
Я не чувствую себя старым тренером, хотя у меня уже больше 1000 матчей в НХЛ. У меня много энергии. Моё имя на Кубке Стэнли – вот что мной движет», – сказал Дебур на пресс-конференции, посвящённой его назначению в «Старз».
Дебур доходил до финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Девилз» (2012) и «Сан-Хосе Шаркс» (2016), и оба раза его команды проигрывали. В последние три сезона канадский специалист работал в «Вегас Голден Найтс».
- 22 июня 2022
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