Совладелец клубов НХЛ и НБА продаст свою долю из-за конфликта интересов

Бизнесмен Майкл Рубин принял решение продать свою долю в компании Harris Blitzer Sports & Entertainment, которая владеет клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» и клубом НБА «Филадельфия Сиксерс», сообщает AP.

Рубин будет развивать собственную компанию Fanatics и планирует в дальнейшем заниматься ставками на спорт. В связи с этим возникает конфликт интересов, из-за чего бизнесмен вынужден продать свою долю в размере 11% в компании, которая управляет хоккейным и баскетбольным клубами.

«По мере роста нашего бизнеса в Fanatics растут и препятствия, которые мне приходится преодолевать, чтобы наши новые предприятия не противоречили моим обязанностям совладельца клубов», – заявил Рубин.

По данным Forbes, «Дэвилз» оценивается в $ 775 млн, а «Сиксерс» – в $ 2,45 млрд.