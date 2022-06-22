Генменеджер «Далласа» планирует подписать новый контракт с клубом
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нил во время презентации нового главного тренера команды Питера Дебура ответил на вопрос о своём будущем.
«Мы работаем с Томом Гальярди (владельцем «Далласа». – Прим. «Чемпионата») над планом преемственности на три, четыре, пять, шесть лет вперёд. Я – часть происходящего. Я собираюсь быть здесь ещё несколько лет», – приводит слова Нила журналист Саад Юсуф в «Твиттере».
Контракт Нила с «Далласом» рассчитан ещё на один год. Питер Дебур подписал соглашение с техасской командой на четыре сезона.
64-летний функционер работает на должности генерального менеджера «звёзд» последние девять лет. Наивысшим достижением «Далласа» за этот период является выход в финал Кубка Стэнли в 2020 году.
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