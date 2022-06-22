Тренер «Колорадо» рассказал, почему Макар получил «Норрис Трофи»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о победе Кейла Макара в номинации «Лучший защитник НХЛ».
«Не знаю, очевидно, я предвзят, но похвала и разговоры вокруг него всё время, особенно в плей-офф. Я знаю, что это награда за регулярный чемпионат, но мы видели, что он играет так с первого дня сезона.
В этом году он играет гораздо лучше, чем в прошлом. Вы видите, какое влияние он оказывает на нашу игру. Для меня это простой выбор», – цитирует Беднара Sportsnet.
23-летний Макар стал первым игроком в истории «Колорадо», который смог получить «Норрис Трофи». В нынешнем сезоне он провёл 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 86 (28+58) очков при показателе полезности «+48». В плей-офф на счету канадца 26 (7+19) баллов в 17 играх.
- 22 июня 2022
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