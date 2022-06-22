«Ему лучше бы оглядываться по сторонам». Журналист — об игроке, травмировавшем Кучерова

Американский журналист Clutch Points Карл Расмуссен прокомментировал нарушение канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.
«Тэйвзу лучше бы оглядываться по сторонам в четвёртом матче, потому что парни из «Лайтнинг» теперь наверняка сделают его своей мишенью», — приводит слова Расмуссена Clutch Points.
Напомним, в самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.
Счёт в серии — 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится в ночь с 22 на 23 июня и начнётся в 3:00 мск.
- 22 июня 2022
-
23:21
-
22:45
-
22:29
-
22:08
-
21:46
-
21:30
-
20:49
-
20:10
-
19:40
-
19:05
-
18:46
-
18:20
-
17:53
-
17:47
-
17:31
-
17:10
-
16:58
-
16:20
-
15:56
-
15:24
-
14:32
-
13:39
-
13:19
-
13:16
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:34
-
12:18
-
12:16
-
11:45
-
11:36
-
11:13
-
10:37
-
10:35