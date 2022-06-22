«Ему лучше бы оглядываться по сторонам». Журналист — об игроке, травмировавшем Кучерова

Американский журналист Clutch Points Карл Расмуссен прокомментировал нарушение канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Тэйвзу лучше бы оглядываться по сторонам в четвёртом матче, потому что парни из «Лайтнинг» теперь наверняка сделают его своей мишенью», — приводит слова Расмуссена Clutch Points.

Напомним, в самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится в ночь с 22 на 23 июня и начнётся в 3:00 мск.