Генеральный менеджер «Флориды» объяснил назначение Мориса на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито высказался о назначении 55-летнего канадского специалиста Пола Мориса на пост главного тренера клуба.

«По завершении нашего сезона мы начали углублённое изучение всех аспектов нашей команды. Потратив соответствующее количество времени на анализ, мы решили, что нам нужен такой специалист, чтобы он мог продолжать рост наших игроков и оставаться на пути к достижению наших целей франшизы.

Опыт и интеллект Пола были именно тем, что мы искали, и мы очень рады, что он вступил в должность главного тренера», — приводит слова Зито пресс-служба «Пантерз» на официальном сайте клуба.

Пол Морис проработал на должности главного тренера клубов НХЛ 24 сезона, он возглавлял «Хартфорд Уэйлерс»/«Каролина Харрикейнз» (1995-2004, 2008-2012), «Торонто Мэйпл Лифс» (2006-2008) и «Виннипег Джетс» (2013-2022).

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