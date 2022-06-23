Стали известны детали контракта Пола Мориса с «Флоридой»

Известный североамериканский журналист TSN и The Athletic Пьер Лебрюн в «Твиттере».раскрыл детали контракта 55-летнего канадского специалиста Пола Мориса, возглавившего «Флориду Пантерз».

Как отмечает источник, Морис заключил трёхлетний контракт с годовой зарплатой на сумму чуть менее $ 4 млн за сезон.

Напомним, Пол Морис проработал на должности главного тренера клубов НХЛ 24 сезона, он возглавлял «Хартфорд Уэйлерс»/«Каролина Харрикейнз» (1995-2004, 2008-2012), «Торонто Мэйпл Лифс» (2006-2008) и «Виннипег Джетс» (2013-2022). Он провёл 1684 игры в качестве наставника, что является четвёртым показателем в истории НХЛ. Его 775 побед в качестве главного тренера клубов НХЛ являются седьмым по величине показателем за всё время, и он является одним из трёх тренеров, одержавших не менее 300 побед в двух разных франшизах.

Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ.