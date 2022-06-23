Шестёркин опубликовал фотографию с «Везина Трофи» и поблагодарил всех за поддержку

26-летний российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, завоевавший накануне награду лучшему голкиперу сезона НХЛ – «Везина Трофи», опубликовал в социальных сетях фотографию с трофеем.
«Спасибо всем большое за поддержку и тёплые пожелания! Я очень счастлив!» — гласит пост Шестёркина в социальных сетях.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин принял участие в 53 встречах, в которых в среднем отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за игру. В шести встречах он отстоял на ноль.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.
Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи».
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