«Колорадо» забросил в игре с «Тампой» после двойного рикошета от Маккиннона и Василевского

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт второй период, счёт – 1:1 в пользу «Тампы».



На шестой минуте второго периода после броска Микко Рантанена шайба рикошетом от конька Натана Маккиннона угодила в конёк Андрея Василевского, после чего оказалась в воротах. Однако вскоре Виктор Хедман снова вывел «Тампу» вперёд – 2:1.

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После трёх матчей финала Кубка Стэнли счёт в серии 2-1 в пользу «Колорадо».



Напомним, за сутки до игры стало известно о том, что 27-летний российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в пятёрку по результатам голосования на приз лучшему вратарю сезона-2021/2022 в НХЛ. Обладателем награды стал его соотечественник Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс».