Микко Рантанен повторил рекорд Уэйна Гретцки в Кубке Стэнли, установленный в 1988 году

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт второй период, хозяева ведут – 2:1, уступая в серии – 1-2.

В первом, и единственном, голе «Колорадо» в этой игре принял участие 25-летний финский форвард Микко Рантанен. Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, он стал вторым игроком в истории НХЛ с восемью результативными передачами в первых четырёх матчах финала Кубка Стэнли, присоединившись к достижению Уэйну Гретцки, установленному в 1988 году (2+8 в первых четырёх играх).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, на счету Рантанена уже 25 (5+20) результативных действий в 18 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли при коэффициенте полезности «+3».

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