Чирелли забил самый быстрый гол в финалах Кубка Стэнли за последние 16 лет

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».



На данный момент в матче проходит третий период. Счёт во встрече ничейный – 2:2.



Энтони Чирелли забил первый гол в матче уже на 36-й секунде. Этот результат стал самым быстрым за последние 16 лет. Последним так рано забивал в 2005 году Фернандо Писани. Чирели стал 17-м игроком с таким достижением.



Словацкий защитник «Лайтнинг» Эрик Чернак отметился мощным щелчком из зоны круга вбрасываний, который отразил голкипер «Колорадо» Дарси Кемпер, однако затем на добивании удачно удалось сыграть Энтони Чирелли, который и записал на свой счёт заброшенную шайбу. Также результативный пас у нападающего Алекса Киллорна.