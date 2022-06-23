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Чирелли забил самый быстрый гол в финалах Кубка Стэнли за последние 16 лет

Чирелли забил самый быстрый гол в финалах Кубка Стэнли за последние 16 лет
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент в матче проходит третий период. Счёт во встрече ничейный – 2:2.

Энтони Чирелли забил первый гол в матче уже на 36-й секунде. Этот результат стал самым быстрым за последние 16 лет. Последним так рано забивал в 2005 году Фернандо Писани. Чирели стал 17-м игроком с таким достижением.

Словацкий защитник «Лайтнинг» Эрик Чернак отметился мощным щелчком из зоны круга вбрасываний, который отразил голкипер «Колорадо» Дарси Кемпер, однако затем на добивании удачно удалось сыграть Энтони Чирелли, который и записал на свой счёт заброшенную шайбу. Также результативный пас у нападающего Алекса Киллорна.

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