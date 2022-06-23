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Хедман – первый защитник в XXI веке с голами в трёх финалах Кубка Стэнли подряд

Хедман – первый защитник в XXI веке с голами в трёх финалах Кубка Стэнли подряд
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент в матче проходит третий период. Счёт во встрече ничейный – 2:2.

На 31-й минуте матча шведский защитник, защищающий команду хозяев, Виктор Хедман забросил вторую шайбу в этом матче для своего клуба. Помог ему отличиться чешский защитник Ян Рутта.

Таким образом, Хедман стал первым защитником в XXI веке с голами в трёх финалах Кубка Стэнли подряд.

Это достижение также удавалось Тому Джонсону (1952-1955), Денису Потвину (1980-1982), Андре Дюпону (1974-1976), Реду Келли (1954-1956) и Гасу Мортсону (1947-1949).

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