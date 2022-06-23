Макар стал пятым защитником в истории Кубка Стэнли с 20+ голевыми за один розыгрыш

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
На данный момент в матче завершился третий период. Счёт во встрече ничейный – 2:2. Команд ждёт овертайм.
На 26-й минуте первый гол для гостей в этом матче забил канадский форвард Натан Маккиннон. С передачи ему помогли защитник и соотечественник Кейл Макар, а также финский форвард Микко Рантанен.
Для Хедмана этот голевой пас стал 20-м в текущем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги. Таким образом, он стал пятым хоккеисьом в истории Кубка Стэнли, которому удалось набрать 20+ результативных пасов.
До него таким же достижением могли похвастаться Полу Коффи (25 передач в 1985 году), Эл Макиннис (24 голевые в 1989 году), Брайан Литч (23 паса в 1994 году) и Миро Хейсканен (20 передач в 2020 году).
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