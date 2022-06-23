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Кучеров угодил в перекладину при счёте 2:2 в матче с «Колорадо». Видео

Кучеров угодил в перекладину при счёте 2:2 в матче с «Колорадо». Видео
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

В основное время команды победителя выявить не смогли, поэтому игра перешла в овертайм. Счёт во встрече ничейный – 2:2.

На 9-й минуте третьей двадцатиминутки российский нападающий Никита Кучеров был крайне близок к тому, чтобы решить исход встречи в основное время. Россиянин мощно стрельнул по воротам, но шайба попала в перекладину.

ВИДЕО этого опасного момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.

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