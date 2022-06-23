Команда, уступавшая 1-3 в финале Кубка Стэнли, отыгралась лишь раз из 36

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости и счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».

Примечательно, что команда, уступавшая 1-3 в финале Кубка Стэнли, отыгралась лишь раз из 36. Это было в финале 1942 года «Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз», тогда канадцы отыгрались аж с 0-3 и в итоге взяли трофей.

Следующая игра между командами состоится 25 июня и начнётся в 3:00 мск.



Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.