Команда, уступавшая 1-3 в финале Кубка Стэнли, отыгралась лишь раз из 36
Поделиться
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости и счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».
Примечательно, что команда, уступавшая 1-3 в финале Кубка Стэнли, отыгралась лишь раз из 36. Это было в финале 1942 года «Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз», тогда канадцы отыгрались аж с 0-3 и в итоге взяли трофей.
Следующая игра между командами состоится 25 июня и начнётся в 3:00 мск.
Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.
Комментарии
- 23 июня 2022
-
08:25
-
08:07
-
07:52
-
07:43
-
07:19
-
07:18
-
07:11
-
07:02
-
06:56
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:36
-
05:27
-
04:59
-
04:40
-
04:37
-
03:30
-
02:53
-
02:41
-
02:02
-
01:56
- 22 июня 2022
-
23:52
-
23:21
-
22:45
-
22:29
-
22:08
-
21:46
-
21:30
-
20:49
-
20:10
-
19:40
-
19:05
-
18:46
-
18:20
Партнерский контент