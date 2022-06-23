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Кадри – о словах Купера про его гол: шайба в воротах. Это конец истории

Кадри – о словах Купера про его гол: шайба в воротах. Это конец истории
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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал свой забитый гол в матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Шайба попала в заднюю часть ворот. Это конец истории, Я не уверен в словах Купера, что гол должен был быть не засчитан», – сказал Кадри на пресс-конференции после матча.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй» принимала «Колорадо». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости, увеличив отставание в серии. В овертайме победный гол забил нападающий гостей Назем Кадри.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 25 июня и начнётся в 3:00 мск.

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