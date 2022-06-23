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Во время победного гола в овертайме на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо»

Во время победного гола в овертайме на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо»
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Решающая шайба «Колорадо Эвеланш» в четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ), возможно, была заброшена с нарушением правил.

Во время взятия ворот на площадке находились шесть полевых игроков «Колорадо». Вероятнее всего, лайнсмены Стив Бартон и Киль Маркисон посчитали, что Натан Маккиннон (хоккеист у борта) уже не участвует в игре, и следовательно, нарушения нет.

Автором победного гола стал форвард «лавин» Назем Кадри, который забил в овертайме на 73-й минуте игры. Нападающий вернулся в состав после того, как пропустил четыре игры из-за травмы.

Напомним, главный тренер «Тампы» Джон Купер на послематчевой пресс-конференции сказал, что эта шайба не должна была засчитываться.

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