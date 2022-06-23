НХЛ выступила с заявлением по поводу победного гола Кадри

Журналист ESPN Грег Вышински привёл в «Твиттере» текст заявления Национальной хоккейной лиги относительно победного гола форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри в четвёртой игре серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).
«Штраф за нарушение численного состава – это то решение, которое может быть вынесено любым из четырёх судей на льду. После игры отдел хоккейных операций встречался с четырьмя судьями в соответствии с обычным протоколом. Обсуждая победный гол, каждый из судей сообщил, что они не увидели нарушения численного состава во время игры. Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду», – говорится в заявлении.
Шесть игроков «Колорадо» на льду во время взятия ворот
Фото: Скриншот трансляции
Напомним, во время взятия ворот «Тампы» на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо», однако судьи не зафиксировали нарушение численного состава и засчитали гол. На матче работала судейская бригада в составе Веса Макколи, Келли Сазерлэнда (главные арбитры) и Стива Бартона и Киля Маркисона (линейные).
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