НХЛ указала в протоколе нахождение на льду шестерых игроков «Колорадо» во время гола Кадри

В официальном протоколе четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ) изначально было указано, что при победном голе Назема Кадри на площадке находились шесть полевых игроков «лавин», сообщил журналист Майк Стивенс в «Твиттере».

Кроме вратаря Дарси Кемпера (№35), в списке перечислены три защитника – Боуэн Байрэм (№4), Эрик Джонсон (№6), Джош Мэнсон (№42) и три форварда – Валерий Ничушкин (№13), Артури Лехконен (№62) и Назем Кадри (№91).

Официальный протокол матча Фото: twitter.com/mikeystephens81

Впоследствии НХЛ исправила ошибку и оставила только вратаря и пять полевых хоккеистов.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер на послематчевой пресс-конференции заявил, что гол Кадри нельзя было засчитывать.

Счёт в серии – 3-1 в пользу «Колорадо». Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в Денвере 25 июня, начало – в 3:00 мск.