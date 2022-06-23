НХЛ указала в протоколе нахождение на льду шестерых игроков «Колорадо» во время гола Кадри

В официальном протоколе четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ) изначально было указано, что при победном голе Назема Кадри на площадке находились шесть полевых игроков «лавин», сообщил журналист Майк Стивенс в «Твиттере».
Кроме вратаря Дарси Кемпера (№35), в списке перечислены три защитника – Боуэн Байрэм (№4), Эрик Джонсон (№6), Джош Мэнсон (№42) и три форварда – Валерий Ничушкин (№13), Артури Лехконен (№62) и Назем Кадри (№91).
Официальный протокол матча
Фото: twitter.com/mikeystephens81
Впоследствии НХЛ исправила ошибку и оставила только вратаря и пять полевых хоккеистов.
Главный тренер «Тампы» Джон Купер на послематчевой пресс-конференции заявил, что гол Кадри нельзя было засчитывать.
Счёт в серии – 3-1 в пользу «Колорадо». Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в Денвере 25 июня, начало – в 3:00 мск.
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