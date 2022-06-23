Стэмкос: у «Колорадо» есть шанс победить дома, но это нелегко сделать

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал результат четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Очевидно, сейчас у нас отвратительные чувства, но сегодня мы не проиграли серию. Мы знаем, каково быть на их месте и иметь шанс победить дома. Это нелегко сделать, это довольно нервный день.

Что касается нас, то мы прижаты к стенке. Мы уже делали это раньше (отыгрывались. – Прим. «Чемпионата») в этом плей-офф. Нам придётся сделать это снова», – цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

После четырёх матчей финальной серии впереди «Колорадо» со счётом 3-1. Следующая игра, в которой «Колорадо» имеет шанс завоевать Кубок Стэнли, пройдёт в Денвере на «Болл-Арене» в ночь с 24 на 25 июня. Начало – в 3:00 мск.