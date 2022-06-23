Черкас: в успехах Шестёркина немалая заслуга тех, кто с ним работал в России

Известный хоккейный функционер, бронзовый медалист чемпионата СССР, бывший голкипер СКА Сергей Черкас прокомментировал победу Игоря Шестёркина в голосовании за звание лучшего вратаря сезона НХЛ.
«Очень рад за Игоря, он ещё раз доказал, что российская вратарская школа – одна из сильнейших в мире. Он прибавлял с каждым годом и заслуженно выиграл звание лучшего голкипера НХЛ. Нужно сказать, что в его успехах немалая заслуга и тех, кто с ним работал в России: тренеров «Крыльев Советов», «Спартака» и, прежде всего, СКА. Именно в Петербурге в конкуренции с Коскиненом и Хелльбергом Шестёркин дорос до сборной России и стал показывать уверенную стабильную игру. Его игровое время увеличивалось от сезона к сезону, его аккуратно подводили к основному составу, не убирали надолго в запас после неудач.
Думаю, пример Шестёркина, который выиграл Кубок Гагарина и Олимпиаду, поиграл на чемпионатах мира, и только потом отправился покорять НХЛ, показателен. Игорь уехал на пике, сложившимся игроком, сразу попал в основную команду, ему не пришлось чахнуть в низших лигах. Другие наши молодые игроки должны понимать, что в Америке никто не будет с ними нянчиться, туда нужно ехать только тогда, когда готов, а сырых хоккеистов там никто не ждет», – сказал Черкас «Чемпионату».
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