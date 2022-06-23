Вратарь «Колорадо» рассказал о голевой передаче в овертайме

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер прокомментировал эпизод с победным голом в четвёртом матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ). Кемпер отдал голевую передачу, став первым вратарём в истории НХЛ, который смог оформить ассист в финале Кубка Стэнли.

«Мы были в зоне соперника долгое время, все выглядели измотанными, поэтому я старался сделать всё как можно быстрее. Мы смогли добиться выгоды от этой спешки, Лехконен отдал шайбу Кадри, тот сыграл великолепно и закончил игру», – сказал после матча Кемпер, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

После четырёх матчей финальной серии впереди «Колорадо» со счётом 3-1. Следующая игра, в которой «Колорадо» имеет шанс завоевать Кубок Стэнли, пройдёт в Денвере на «Болл-Арене» в ночь с 24 на 25 июня. Начало игры – в 3:00 мск.