Андрей Василевский установил уникальный рекорд в истории плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 35 сейвов в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
Теперь общее количество спасений вратаря «молний» в нынешнем плей-офф дошло до отметки в 630 (в 21 встрече). Это третий плей-офф подряд, когда Василевский отражает не менее 600 бросков. В сезоне-2020/2021 ему покорилась отметка в 655 сейвов (в 23 встречах), в сезоне-2019/2020 он установил свой личный рекорд – 686 спасений (в 25 матчах).
Таким образом, голкипер «Тампы» установил рекорд НХЛ, став первым вратарём в плей-офф, который отражал не менее 600 бросков в трёх плей-офф в карьере. Прежде лишь одному стражу ворот удавалось записать на свой счёт 600+ сейвов в двух плей-офф – бывшему хоккеисту «Бостон Брюинз» Туукке Раску. Финский голкипер совершил 693 спасения в сезоне-2018/2019 и 715 — в плей-офф-2012/2013.
- 23 июня 2022
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