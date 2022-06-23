Главный арбитр КХЛ прокомментировал гол «Колорадо» с нарушением численного состава

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился своим мнением об эпизоде с победным голом в четвёртом матче финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Там было нарушение численного состава, но это никак не относится к заброшенной шайбе. Эпизод случился раньше, чем был забит гол. Сам гол засчитан по правилам.

Акцент надо делать не на том, что шайбу надо отменять, а на том, что нужно было раньше свистеть из-за шести человек. Сначала было нарушение численного состава, но потом хоккеист покинул площадку и не принимал участие в игре. Когда Назем Кадри забивал, у «Колорадо» уже было пять человек на льду. Такой момент в НХЛ не попадает под протокол просмотра. К сожалению, несчастный случай для судей.

Грубая ли это ошибка? Не очень этично говорить про коллег. Цену этой ошибки все прекрасно понимают», – приводит слова Анисимова «РБ Спорт»

В овертайме четвёртой игры серии форвард «лавин» Назем Кадри совершил взятие ворот соперника, перед которым судьи не усмотрели нарушение численного состава. На матче работала судейская бригада в составе Веса Макколи, Келли Сазерлэнда (главные арбитры) и Стива Бартона и Киля Маркисона (линейные).



