Хедман: большинство идёт с трудом, но мы создаём импульс

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал неудачную игру «Тампы» в большинстве.

«Колорадо Эвеланш» по ходу финальной серии Кубка Стэнли забил шесть голов в большинстве и ещё один в меньшинстве. В то же время «Тампа» смогла оформить только один гол при розыгрыше «5 на 4».

«Сейчас на это легко указывать. Они забили кучу голов в большинстве. Мы хотим больше играть «5 на 5» – это то, в чём мы проявляем себя лучше всего. Наше большинство идёт с трудом, мы не забиваем голы, но я чувствую, что мы создаём импульс», – приводит слова защитника «молний» Sportsnet.

Счёт в серии финала Кубка Стэнли стал 3-1 в пользу «лавин». Пятый матч пройдёт в Денвере (США) в ночь с 24 на 25 июня, начало – в 3:00 мск.