Захаркин считает, что гол «Колорадо» в матче с «Тампой» засчитали верно

Экс-тренер сборной России, ЦСКА, СКА и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин высказал своё мнение о победном голе «Колорадо Эвеланш» в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Перед взятием ворот судьи не зафиксировали нарушение численного состава.

«Гол «Колорадо» в овертайме вопросов не вызвал. Всё чисто, очевидно. Быстрая контратака. Защитник сделал передачу в середину. Удачный бросок получился. Защитник не успел накрыть этого атакующего форварда — и всё. Над Василевским шайба прошла под перекладину. Просто не увидели шайбу.

Шесть хоккеистов на площадке? Может быть, кто-то не успел поменяться, но это не влияло на ход игры. Атака шла с другого борта. Пас отдавался в центр. Не думаю, что это каким-то образом повлияло на гол. Это же не видно даже было. Бывают всякие нюансы. Очень правильно, что такое решение не принимается во внимание. Это даже не подходит под правило тренерского челленджа. Никто не может даже взять запрос на просмотр. Если даже это ошибка, это не умаляет достоинств атаки «Колорадо», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.