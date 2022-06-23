«Амур» продлил контракт с нападающим Шаровым

Хабаровский «Амур» подписал новое соглашение с форвардом Александром Шаровым, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Контракт с игроком носит двусторонний характер и рассчитан на один год. Предстоящий сезон станет для центрального нападающего третьим в дальневосточном клубе.

В сезоне-2021/2022 Шаров принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата и набрал 11 (8+3) очков при показателе полезности «-10» и 16 минутах штрафа.

Всего в КХЛ форвард провёл 333 матча за «Трактор» и «Амур». На его счету 67 (41+26) очков и средний процент выигранных вбрасываний на отметке 47,6%.

Напомним, в это межсезонье «тигров» возглавил Вадим Епанчинцев, а состав команды пополнил опытный защитник, двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин.