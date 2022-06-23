Должность ассистента генменеджера «Чикаго» заняла женщина

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» объявил о назначении на пост ассистента генерального менеджера по хоккейным операциям Меган Хантер. Она стала четвёртой женщиной в истории НХЛ, которая получила подобную должность.

Хантер работала в структуре «Блэкхоукс» с 2016 года на разных должностях в отделе хоккейных операций и была на скаутской работе. Сейчас она получила повышение и в своей нынешней роли будет курировать формирование бюджета, безопасность команды и обслуживание игроков.

У Меган Хантер есть игровой опыт – она выступала за команду университета Висконсин. До работы в «Чикаго» она работала в женской сборной Канады и клубе хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс».

Вместе с продвижением Хантер клуб объявил, что Марк Итон останется ассистентом генерального менеджера «Чикаго» по развитию.