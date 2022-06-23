Кадри — о спорном голе в овертайме: это то, чего я ждал всю свою жизнь

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал гол, забитый в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме четвёртой встречи финала Кубка Стэнли и принёсший победу «лавинам».

«Это то, чего я ждал всю свою жизнь», — приводит слова Кадри The Athletic.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу во встрече со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».

Форвард «Эвеланш» Кадри пропустил последние четыре матча из-за травмы, полученной в ходе серии финала конференции с «Эдмонтон Ойлерз», и в первой же встрече после возвращения забросил победную шайбу в овертайме.