Кадри — о спорном голе в овертайме: это то, чего я ждал всю свою жизнь
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал гол, забитый в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме четвёртой встречи финала Кубка Стэнли и принёсший победу «лавинам».
«Это то, чего я ждал всю свою жизнь», — приводит слова Кадри The Athletic.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу во встрече со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «лавин».
Форвард «Эвеланш» Кадри пропустил последние четыре матча из-за травмы, полученной в ходе серии финала конференции с «Эдмонтон Ойлерз», и в первой же встрече после возвращения забросил победную шайбу в овертайме.
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