Фетисов: без иностранцев КХЛ однозначно станет слабее. Уровень легионеров выше нашего

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отъезд иностранных игроков из Континентальной хоккейной лиги, а также высказался про новый формат плей-офф Кубка Гагарина, который совместно разрабатывают ФХР и КХЛ.
«Без иностранцев КХЛ однозначно станет слабее, потому что уровень этих спортсменов объективно выше нашего, исчезнет конкуренция. Всё просто.
А про перекрёстный плей-офф спрашивайте тех, кто это придумал. Разные есть способы розыгрыша. Возможно, это сделано, чтобы развести ЦСКА и СКА на ранних стадиях», — цитирует Фетисова Legalbet.
Напомним, ранее Федерация хоккея России (ФХР) объявила о достижении договорённостей с КХЛ о пересмотре схемы проведения розыгрыша Кубка Гагарина. В КХЛ может быть введён перекрёстный плей-офф вне зависимости от географического разделения лиги.
- 23 июня 2022
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