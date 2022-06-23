«Авангард» подписал контракт с бывшим нападающим «Коламбуса»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с американским 29-летним нападающим Алексом Бродхёрстом, сообщается в официальном телеграм-канале омичей.

Отмечается, что соглашение с форвардом подписано на один сезон.

Большую часть карьеры Алекс Бродхёрст провёл в АХЛ, где сыграл в различных командах 416 матчей, в которых набрал 230 (83+147) очков. В сезоне-2015/2016 американец в составе «Лэйк Эри Монстерз» завоевал главный трофей АХЛ — Кубок Колдера. В сезоне-2017/2018 Бродхёрст провёл два матча за «Коламбус Блю Джекетс», не отметившись результативными действиями.



Последние два сезона он выступал в Финляндии за ХИФК. Бродхёрст сыграл 101 матч, в котором забросил 18 шайб и отдал 60 результативных передач.

Отметим, что американец был задрафтован «Чикаго Блэкхоукс» в 2011 году в седьмом раунде под общим 199 номером.