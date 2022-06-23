The Athletic: вы видели игру Малкина? Как он с такой скоростью собирается выиграть Кубок?

Журналист The Athletic Джош Йохе прокомментировал ситуацию с продлением контракта российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Малкин набирал в среднем по очку за матч. Но знаете ли вы, что в прошлом сезоне 44 игрока НХЛ набирали хотя бы один балл за встречу? Это не так сложно, как раньше. Это сделали даже трое защитников. Не будем увлекаться.



Помните сезон-2011/2012, когда Малкин стал MVP? Да, это было давно. Это был первый президентский срок Барака Обамы. С тех пор Малкин всего лишь один раз сыграл 70 и более матчей за сезон. Конечно, в этой подборке было три укороченных сезона. И тем не менее — за семь сезонов, которые с тех пор были сыграны полностью, он лишь однажды достиг отметки в 70 матчей. За это время он пропустил 185 поединков из-за травм — а это почти два с половиной сезона. На его здоровье нельзя положиться. А теперь он ещё и постарел.

Это правда, что его колену должно становиться тем лучше, чем больше времени пройдёт после операции. Также правда в том, что 31 июля ему исполнится 36 лет. Вы видели, как он играл в этом сезоне? Он выглядел довольно медленным, а НХЛ продолжает становиться быстрее. Как Малкин с такой скоростью собирается помочь «Пингвинз» выиграть ещё один Кубок? Думаете, сейчас он будет поспевать за «Колорадо»? Или через год? Или в 2025 году?



За свои первые 12 сезонов Малкин заработал показатель полезности «+114» в сумме. За последние четыре сезона он набрал «-32». Вы замечаете тенденцию? Кроме того, его девять голов в большинстве в 41 матче были отличным показателем, но это также было самым высоким соотношением голов в большинстве за матч в его карьере. Эта тенденция действительно сохранится в 36 лет? Его оборонительная работа также становится всё хуже.



Всё это довольно сложно отрицать, и это приводит нас к затруднительному положению «Пингвинз», — цитирует Йохе The Athletic.