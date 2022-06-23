«Какая, чёрт возьми, разница?» Купер вспомнил камбэк «Тампы» в серии с «Торонто»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мыслями о ходе финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Наставник вспомнил камбэк «молний» в первом раунде с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы не проиграли серию, и, эй, мы отыгрались с 3-2 в пользу «Торонто». Какая, чёрт возьми, разница? Нам всё ещё нужно двигаться дальше и выиграть матч. Мы всё равно должны выиграть в гостевой встрече. У нас не получилось взять своё на домашнем льду. Так почему бы не забрать своё в следующем матче?» — приводит слова Купера североамериканский журналист Эдуардо Энчина в «Твиттере».

Напомним, «Тампа» проиграла два стартовых матча финальной серии (3:4 ОТ, 0:7), затем обыграла «Колорадо» дома (6:2) и уступила в овертайме четвёртого матча (2:3 ОТ). Счёт в серии — 1-3.