Бержерон продлит контракт с «Бостоном» на год

36-летний канадский нападающий Патрис Бержерон продлит контракт с «Бостон Брюинз» на год, сообщает журналист Джо Макдональд.



По информации журналиста, стороны заключат новое соглашение сроком на один год. Текущий контракт кончается в этом сезоне.



Ранее Бержерон стал обладателем «Селке Трофи» — приза, ежегодно вручаемого лучшему нападающему оборонительного плана.



В прошедшем сезоне Бержерон сохранил своё место в качестве лучшего игрока НХЛ на вбрасываниях и по владению шайбой. Форвард выиграл 991 вбрасывание и в седьмой раз в своей карьере продемонстрировал лучший процент побед (61,9%).



Он также лидировал в НХЛ по показателю владения шайбой (65,1%). При этом на «Бостон» приходилось 65,1% всех попыток бросков в составе 5 на 5, когда Бержерон был на льду – лучший показатель для любого игрока с тех пор, как статистика была впервые зарегистрирована в 2009/2010 годах.

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