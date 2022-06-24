«Оттава» заключила соглашение с инвесторами о строительстве новой арены в центре города

«Оттава Сенаторз» продолжает работу по завершению сделки о строительстве новой арены клуба, сообщает The Score.



Отмечается, что клуб подписал меморандум о взаимопонимании с Национальной комиссией по капиталу и инвесторами по вопросу строительства стадиона в центре города. В настоящий момент также ведётся работа над соглашением аренды земли, которая должная завершиться к январю 2023 года.



Ранее покойный владелец клуба Юджин Мельник перед смертью в марте обеспечил клубу заявку на строительство арены. В 2016 году он заключал соглашение о постройке стадиона, но тогда из-за разногласий с партнёром сделка сорвалась.



В настоящий момент «Сенаторз» играют на стадионе «Канадиен Тайр-центр», который располагается в 25 минутах езды от центра Оттавы.