Игорь Ларионов оценил увеличение количества матчей в регулярном сезоне КХЛ-2022/2023

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением об увеличении количества матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2022/2023.



«Я всегда за большее количество матчей. Я привык к тому, что зарплату игрокам платят за игры, а не за тренировки», — приводит слова Ларионова ТАСС.



Напомним, ранее стало известно, что в следующем чемпионате КХЛ каждая команда проведёт по 68 матчей в регулярке. Данное решение также должно быть утверждено правлением лиги. Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября 2022 года, в матче за Кубок Открытия сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА, а также финалист плей-офф — магнитогорский «Металлург».



Регулярный чемпионат состоится до 26 февраля 2023 года, после чего с 1 марта по 29 апреля 2023 года пройдёт розыгрыш плей-офф.