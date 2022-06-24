Игорь Ларионов оценил увеличение количества матчей в регулярном сезоне КХЛ-2022/2023

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением об увеличении количества матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2022/2023.
«Я всегда за большее количество матчей. Я привык к тому, что зарплату игрокам платят за игры, а не за тренировки», — приводит слова Ларионова ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что в следующем чемпионате КХЛ каждая команда проведёт по 68 матчей в регулярке. Данное решение также должно быть утверждено правлением лиги. Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября 2022 года, в матче за Кубок Открытия сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА, а также финалист плей-офф — магнитогорский «Металлург».
Регулярный чемпионат состоится до 26 февраля 2023 года, после чего с 1 марта по 29 апреля 2023 года пройдёт розыгрыш плей-офф.
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