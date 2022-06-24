«Меня тошнит от одной мысли о беге». Ягр открыл соревнования для спортсменов-любителей

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр принял участие в открытии забега для спортсменов-любителей, выстрелив из пистолета на старте соревнований.
«Я вчера стрелял. Никогда не был хорошим стрелком, мне не нравится оружие. Я даже не бегун. Последний раз бегал лет 20 назад. Определённо, пробежка помогла бы мне, так как я всегда должен худеть, но от одной мысли о беге меня тошнит. Ещё более удивительно, сколько людей вышли на забег добровольно, потому что я бы не смог сделать этого. Они действительно вызывают моё восхищение», — написал Ягр в одной из своих соцсетей.
Напомним, 50-летний чех в прошлом сезоне выступал за клуб «Кладно», владельцем которого он является.
Команда заняла 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона, и обыграв там клуб «Дукла» (4-1). Сам Ягр принял участие в 48 встречах, набрав 21 (8+13) балл при полезности «+4».
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