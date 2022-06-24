«Филадельфия» продлила контракт с конкурентом Ивана Федотова
Поделиться
«Филадельфия Флайерз» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с голкипером Феликсом Сандстрёмом. Отмечается, что соглашение заключено сроком на два сезона.
Контракт между «Флайерз» и Сандстрёмом будет двусторонним в сезоне-2022/2023 (зарплата — $ 750 тыс. в НХЛ, в АХЛ — $ 325 тыс.), и односторонним в чемпионате-2023/2024 ($ 800 тыс.).
В прошедшем сезоне 25-летний швед дебютировал в Национальной хоккейной лиге, отыграв в пяти встречах регулярного чемпионата, отразив 91% бросков при коэффициенте надёжности 3,23. Сандстрём был выбран «Филадельфий» на драфте НХЛ — 2015 в третьем раунде под общим 70-м номером.
Отметим, что со следующего сезона за «Флайерз» будет выступать российский голкипер Иван Федотов.
Комментарии
- 24 июня 2022
-
11:24
-
10:54
-
10:12
-
09:26
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
06:41
- 23 июня 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:27
-
23:04
-
22:35
-
22:13
-
21:59
-
21:32
-
21:09
-
20:35
-
20:20
-
20:03
-
19:53
-
19:15
-
19:01
-
18:57
-
18:20
-
17:50
-
17:19
-
16:50
-
16:31
-
16:05
-
15:36
-
15:12
-
15:01
-
14:44
-
14:36
Партнерский контент