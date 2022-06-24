«Филадельфия» продлила контракт с конкурентом Ивана Федотова

«Филадельфия Флайерз» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с голкипером Феликсом Сандстрёмом. Отмечается, что соглашение заключено сроком на два сезона.



Контракт между «Флайерз» и Сандстрёмом будет двусторонним в сезоне-2022/2023 (зарплата — $ 750 тыс. в НХЛ, в АХЛ — $ 325 тыс.), и односторонним в чемпионате-2023/2024 ($ 800 тыс.).



В прошедшем сезоне 25-летний швед дебютировал в Национальной хоккейной лиге, отыграв в пяти встречах регулярного чемпионата, отразив 91% бросков при коэффициенте надёжности 3,23. Сандстрём был выбран «Филадельфий» на драфте НХЛ — 2015 в третьем раунде под общим 70-м номером.



Отметим, что со следующего сезона за «Флайерз» будет выступать российский голкипер Иван Федотов.